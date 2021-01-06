شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يواصل مكاسبه مسجلاً اعلى مستوى في 8 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء رغم ارتفاع الدولار امام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن الصناعي أعلى مستوى له في ثماني سنوات نتيجة الآمال المنعقدة على ضخ الولايات المتحدة مزيد من التحفيزات المالية.



يأتي ذلك في ظل اقتراب الديمقراطيين من السيطرة على مجلس الشيوخ علاوة على سيطرتهم على مجلس النواب في ظل التوقعات بحصول مرشحي الحزب على مقعدي ولاية جورجيا.



وارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن بنسبة 1.3% إلى 8103.5 دولار للطن، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط عام 2013.



وفي سياق منفصل، وافقت شركة تعدين النحاس "كوديلكو" المملوكة للحكومة التشيلية على ميزانية قدرها 1.383 مليار دولار من أجل تطوير أحد المناجم الواعدة في إنتاج المعدن الأحمر.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.6 نقطة وأقل مستوى عند 89.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 3.65 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.70 دولار وأقل سعر عند 3.63 دولار.