شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى 11 شهرا قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 11 شهرا ، بفضل قرار السعودية إجراء تخفيضات طوعية فى الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا خلال شباط/فبراير وآذار/مارس لدعم السوق ، بالإضافة إلى اتفاق تحالف "أوبك بلس" على الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير خلال الشهرين المقبلين ،ويدعم الأسعار أيضا بيانات أولية أظهرت انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى مستوي 50.57$ الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 49.79$، وسجل أدني مستوي عند 49.71$ ،و صعد خام برنت قرابة 2.1% إلى مستوي 54.60$ للبرميل الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 53.51$ ، وسجل أدنى مستوي عند 53.51$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 5.2% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.5% ، بأكبر مكسب يومي منذ يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، عقب انتهاء الاجتماع الشهري لتحالف أوبك بلس.

قال وزير الطاقة السعودي "عبد العزيز بن سلمان" أن بلاده ستخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا بشكل طوعي خلال شباط/فبراير و آذار/مارس المقبلين ، لضمان المزيد من الاستقرار فى السوق.

وأنتهي اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" والذي استمر على مدار يومين عبر الإنترنت إلى الاتفاق على الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية دون أي تغيير حتى نهاية آذار/مارس القادم.

وخلال اجتماع المجموعة فى 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، اتفق الأعضاء على التخلي عن زيادة مقررة فى الإنتاج بنحو 2 مليون برميل يوميا ،مع الموافقة على زيادة الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا فقط اعتبارا من كانون الثاني/يناير ، بجانب الاتفاق على عقد اجتماع شهري على مستوي الوزراء للتشاور بشأن أوضاع السوق وتعديل مستويات الإنتاج.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى الأول من كانون الثاني/يناير، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 495.5 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.8 مليون برميل ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، ليستمر إجمالي الإنتاج عند 11.0 مليون برميل يوميا.

ويدعم أسعار النفط أيضا ،الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ،إذ يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية منخفضة التكلفة بالنسبة لمستهلكي العملات الأخرى.