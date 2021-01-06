شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخاص الأمريكي يفقد وظائف فى ديسمبر للمرة الأولى منذ مايو 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص موضحا فقد 123 ألف وظيفة فى كانون الأول/ديسمبر ،ليفقد وظائف للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2020 بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 60 ألف وظيفة ،أسوأ من وظائف تشرين الثاني/نوفمبر إضافة 304 ألف بعد التعديل من إضافة 307 ألف وظيفة ، هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.