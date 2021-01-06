شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى قرابة 3 سنوات قبيل بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى قرابة ثلاث سنوات ، بفعل انحسار الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل التطورات الإيجابية عن انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن الوظائف الجديدة التي أضافها القطاع الخاص الأمريكي خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 89.20 نقطة الأدنى منذ آذار/مارس 2018، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 89.48 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.63 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، عاكسا استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تتواصل خسائر العملة الأمريكية يوم الأربعاء مسجلة أدني مستوياتها فى قرابة ثلاث سنوات ، بفعل انحسار مستويات طلب الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ،وإقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

تعاذ تلك المعنويات إلى التطورات الإيجابية حول انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا الأمريكية ، مع اقتراب الحزب الديمقراطي من السيطرة على المجلس ،مع سيطرته بالفعل على مجلس النواب ، الأمر الذي من المتوقع أن يعطي الرئيس المنتخب الديمقراطي "جو بايدن" المزيد من الحرية لسن أولوياته التشريعية.

فاز المرشح الديمقراطي "رافاييل وارنوك" فى انتخابات الإعادة الخاص بمجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا ،ليكون أول سناتور أسود منتحب من جورجيا ،وأول سيناتور ديمقراطي أسود منتخب من جنوب الولايات المتحدة.

ويقترب أيضا وبشدة المرشح الديمقراطي "جون أوسوف" من حسم السباق الانتخابي على حساب المرشح الجمهوري " ديفيد بيردو" ، حيث يتصدر أوسوف بنسبة 98% من الأصوات المتوقعة.

وبعد فوز ورانوك ،يضم الحزب الديمقراطي 49 عضوا فى مجلس الشيوخ ، بينما يشغل الحزب الجمهوري 50 مقعدا ، ومع اقتراب فوز أوسوف فى سباق الإعادة المتبقي ،فسيتم تقسيم مجلس الشيوخ بالتساوي بين قطبي السياسة الأمريكية ، الأمر الذي يمنح لنائبة الرئيس المنتخبة " كامالا هاريس" حق التصويت الفاصل فى المجلس ،وهو ما سوف يمنح السيطرة للديمقراطيين على مجلس الشيوخ ، بعد السيطرة الفعلية على مجلس النواب.

ويترقب المستثمرين عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال كانون الأول/ديسمبر ، تقدم تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأخير من العام المنقضي.

يصدر بحلول الساعة 13:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 60 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الأول/ديسمبر بالمقارنة مع إضافة 307 ألف وظيفة فى تشرين الثاني/نوفمبر.