الذهب يبلغ قمة شهرين بدعم توقعات بفوز ديمقراطي في ولاية جورجيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بفعل تنامي توقعات بأن يحرز الديمقراطيون الفوز في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي بولاية جورجيا وهو ما يدعم على الأرجح تبني حزم تحفيز مالي إضافية.

وبحلول الساعة 1029 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1956.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما اقترب من أعلى مستوى في شهرين عند 1959.01 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1960.40 دولار للأوقية.

ويتقدم الديمقراطيون في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستحسم السيطرة على المجلس، مما قد يمهد الطريق أمام إدارة سخية الإنفاق خلال حكم الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويعتبر المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا تحوطا ضد التضخم الذي من المرجح أن ينتج عن حزم تحفيز مالي غي مسبوقة.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أقل مستوياته في عامين ونصف العام، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.7 بالمئة إلى 27.77 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1109.11 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2471.01 دولار للأوقية.