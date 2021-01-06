بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 33.4 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر33 نقطة ليبلغ مستوى 66ر5529 نقطة بنسبة هبوط بلغت 60ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر196 مليون سهم تمت عبر 8109 صفقات نقدية بقيمة 7ر25 مليون دينار (نحو 81ر84 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر13 نقطة ليبلغ مستوى 86ر4543 نقطة بنسبة هبوط بلغت 30ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر143 مليون سهم تمت عبر 4303 صفقات نقدية بقيمة 11ر8 مليون دينار (نحو 7ر26 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 09ر43 نقطة ليبلغ مستوى 86ر6030 نقطة بنسبة هبوط بلغت 71ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 13ر53 مليون سهم تمت عبر 3806 صفقات بقيمة 6ر17 مليون دينار (نحو 08ر58 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر18 نقطة ليبلغ مستوى 85ر4631 نقطة بنسبة هبوط بلغت 41ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر87 مليون سهم تمت عبر 2436 صفقة نقدية بقيمة 01ر6 مليون دينار (نحو 8ر19 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (ياكو) و(النخيل) و(تجارة) و(أولى تكافل) أما شركات (أهلي متحد) و(وطني) و(زين) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (يونيكاب) و(ابار) و(أهلية ت) و(بيت الطاقة) الأكثر انخفاضا.