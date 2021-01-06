شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» تدشن شبكة متكاملة للرعاية الصحية في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، عن دمج ستة من المرافق الطبية المملوكة لها في دولة الإمارات في شبكة متكاملة بهدف توفير رعاية صحية متخصصة للمرضى.

وستعمل شبكة مبادلة للرعاية الصحية على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتبنّي الحلول المبتكرة، وتعزيز التعاون في القطاع الصحي وبناء شراكات عالمية من أجل رفع مستوى الخدمات السريرية.

وستتضافر جهود المرافق الطبية الستة التابعة لمبادلة- وهي مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، وأمانة للرعاية الصحية، ومركز العاصمة للفحص الصحي، وهيلث بوينت، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، والمختبر المرجعي الوطني- للمساهمة في الارتقاء بصحة المجتمعات التي تخدمها وذلك باتباع نهج تكاملي في تقديم الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، سيظل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي جزءًا لا يتجزأ من شبكة مبادلة للرعاية الصحية، وسيعمل المستشفى إلى جانب المرافق الستة الأخرى، على تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لأبرز التحديات الصحية والتشخيصية الحيوية في المنطقة، بدءاً من التأهيل والرعاية طويلة الأمد، والتطبيب عن بعد، وخدمات الفحص الطبي للمؤسسات، وعلاج الأمراض المزمنة، وخدمات المختبرات والفحوص الشاملة، ورعاية المرضى ضمن مجموعة من التخصصات التي تشمل أمراض الغدد الصماء وجراحة العظام وأمراض القلب والأعصاب والأسنان والجهاز الهضمي.

الرئيس التنفيذي

وتم تعيين حسن جاسم النويس لشغل منصب الرئيس التنفيذي لشبكة مبادلة للرعاية الصحية، حيث سيشرف على فريق من أبرز الخبراء والمختصين في مجال الرعاية السريرية وغير السريرية على امتداد الشبكة. وقال النويس: «ستعمل شبكة مبادلة للرعاية الصحية على توفير أرقى معايير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع وذلك تماشياً مع رؤيتنا المتمثلة في الارتقاء بمستويات الرعاية الصحية في المنطقة، والتزامنا بإعطاء الأولوية لمرضانا وتقديم أفضل تجربة ممكنة للمراجعين والمرضى.»

وأضاف: «سيتبع فريق القيادة في شبكة مبادلة للرعاية الصحية نهجاً ريادياً في إدارة الأعمال، يركز على تطوير قطاع الرعاية الصحية ويسعى إلى تحسين موارده، ورفع كفاءة الأداء في كل مرافقنا بالتعاون مع شركائنا، بهدف تقديم خدمات رعاية صحية ذات قيمة حقيقية للمرضى والمراجعين».

الابتكار ركيزة أساس

وتعتمد مبادلة للرعاية الصحية على الابتكار كأحد الركائز الأساسية في تصديها للتحدّيات الصحية التي تواجه السكان في دولة الإمارات؛ حيث توفر مراكز التميز في المرافق الستة التابعة لها، خدمات تشخيصية وعلاجية تلبي أهمّ الاحتياجات السريرية للمرضى المحليين وعلى مستوى المنطقة، الأمر الذي يقلّل الحاجة إلى السفر خارج الدولة لتلقي الرعاية الصحية المتطورة. وستواصل هذه المرافق تطوير شبكة متكاملة تمكِّنها من إحالة المراجعين فيما بينها وذلك لتوفير تجربة علاجية أكثر مرونة وسلاسة.

وتعمل مبادلة للرعاية الصحية على تطوير عدد من البرامج التدريبية والتعليمية للارتقاء بالمستوى المهني لمقدمي الرعاية الصحية من أبناء دولة الإمارات، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الرعاية الصحية في الدولة. كما تحرص على التعاون مع الشركاء والمؤسسات التعليمية الرائدة في مجال تطوير وسائل علاجية جديدة، وتحقيق إنجازات رائدة على الصعيد الإقليمي في مجال رعاية المرضى.

ويتزامن إطلاق مبادلة للرعاية الصحية مع نهاية واحد من أصعب الأعوام التي واجه خلالها قطاع الرعاية الصحية في المنطقة والعالم تحديات غير مسبوقة، مثل الحاجة إلى إيجاد حلول عملية للتطبيب عن بعد، وتنفيذ أعداد هائلة غير مسبوقة من الفحوص المخبرية.

عقود طويلة من الخبرة

وتستند مبادلة للرعاية الصحية إلى عقود طويلة من الخبرة التي يتمتع بها مقدمو الرعاية الصحية لديها، فضلاً عن النتائج السريرية الناجحة التي حققتها مرافقها، وتشمل أبرز ركائزها ما يلي:

13 مركزًا متميز في الاختصاص من المتوقع أن تزداد في العام 2021، وتشمل: الجهاز العضلي الهيكلي (بما في ذلك جراحة العظام والطب الرياضي وأمراض الروماتيزم والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والعمود الفقري والأقدام). جراحة السمنة والتمثيل الغذائي. طب الأسنان. علاج السكري. الرعاية الصحية المنزلية طويلة الأمد، والانتقالية، والمتخصصة. إعادة التأهيل للمرضى المقيمين. رعاية تمريضية متطورة. الرعاية المنزلية لذوي الهمم. التطبيب عن بعد ومركز الاتصال. الفحوصات المخبرية في علم الأمراض التشريحي، وتحليل التدفق الخلوي، والتشخيص الجزيئي وعلم الجينوم، والأمراض المعدية، والتخثر الخاص، ومستضد كريات الدم البيضاء البشرية (HLA)، ودراسات البروتين/ الكيمياء الخاصة. أكثر من 3,800 من مقدمي الرعاية الصحية من 50 جنسية بما في ذلك مواطني الدولة، موزعين على المرافق الستة. أكثر من 25 اعتماداً إقليمياً ودولياً على امتداد المرافق الستة، تشمل اعتمادات: اللجنة الدولية المشتركة، كلية علماء الأمراض الأمريكية، ولجنة اعتماد مرافق التأهيل. شراكات مع نخبة من أبرز مؤسسات الرعاية الصحية في العالم، وتشمل: إمبريال كوليدج لندن، وميدجايت، ومركز ووريدول للعمود الفقري، إلى جانب كليفلاند كلينيك أوهايو من خلال شراكتها مع كليفلاند كلينيك أبوظبي.