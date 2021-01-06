دبي تعزز حضورها وجهة عالمية لمناقصات الماس

دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن استضافة ست مناقصات في بورصة دبي للماس، أكبر منشأة في العالم لاستضافة مناقصات الماس، خلال شهر يناير 2021. ويأتي هذا الإعلان عقب المناقصة التي استضافتها البورصة في شهر ديسمبر 2020، التي شهدت تسجيل رقم قياسي جديد لأكبر مناقصة للماس الخام في تاريخ الإمارات، ما يمثل مؤشراً على استعادة قطاع الماس زخمه القوي.

وعلى مدار شهر يناير، ستشهد بورصة دبي للماس استضافة مناقصات تشارك فيها للمرة الأولى ثلاث شركات جديدة، تشمل «آيهنينغ» و«كوين إنترناشيونال» و«بوناس جروب»، بالإضافة إلى الشركات التي تستضيف مناقصات بشكل دوري من بينها «ترانس أتلانتيك جيم سايلز» و«ستار جيمز ورابابورت».

جذب المشترين والشركات

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يسعدنا في بداية العام الجديد أن نستقبل تجار الماس في دبي للمشاركة في هذه المناقصات، التي نعتقد أنها ستساعد على تعزيز مستويات الثقة في القطاع. ويسهم الموقع الاستراتيجي للإمارة، إلى جانب بيئة العمل الملائمة والمخصصة لتجارة الماس والتي طورها مركز دبي للسلع المتعددة على مر السنين، في تقوية وتعزيز حضورنا في القطاع، ما يتيح لنا القدرة على جذب المشترين والشركات إلى دبي. وبناءً على إنجازاتنا التي تشمل إجراء مناقصة تخطّت الأرقام القياسية من قبل «ستار جيمز» في عام 2020، فإننا نتمتع بموقع متميز يتيح لنا مواصلة مسيرة نجاحات دبي بينما نقترب من أن نصبح مركز تجارة الماس الرائد على مستوى العالم.

وتحظى دبي بموقع استراتيجي عند تقاطع طرق تجارة الماس العالمية مع رحلات جوية مباشرة إلى أبرز مراكز الماس الخام بما في ذلك سورات ومومباي في الهند وإسرائيل وأنغولا وجنوب أفريقيا وروسيا وبلجيكا. ويضاف ذلك إلى البنية التحتيّة المتطورة والخدمات رفيعة المستوى التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة، ما يعزز حضور دبي بصفتها من مراكز الماس الرائدة، حيث شهدت تجارة الماس في الإمارة ارتفاعاً لافتاً في قيمتها من 13.2 مليار درهم في عام 2003 إلى 84 مليار درهم في عام 2019. وساهمت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة إسرائيل للماس في تعزيز الحضور الإقليمي لتجارة الماس ودعم نمو قطاع الماس العالمي.

وسيتم إجراء جميع المناقصات مع الالتزام الصارم بتدابير الصحة والسلامة التي يعتمدها مركز دبي للسلع المتعددة، بما في ذلك إجراءات التباعد الاجتماعي، وعمليات التعقيم الدورية، لضمان توفير تجربة آمنة للجميع.

أكبر مناقصة

وكان مركز دبي للسلع المتعددة، قد استضاف خلال شهر ديسمبر 2020، أكبر مناقصة للماس الخام في الإمارات نظمتها شركة «ستار جيمز». وشهدت المناقصة بيع 379912 قيراطاً بقيمة 87.47 مليون دولار (321.29 مليون درهم) لـ 115 عميلاً فازوا بالمناقصات. وشارك في المناقصة أكثر من 250 شركة، بالإضافة إلى 500 شخص قدِموا إلى دبي خصيصاً للمشاركة فيها، إلى جانب وفود من الهند وهونغ كونغ وروسيا وإسرائيل وبلجيكا ولبنان.