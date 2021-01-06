شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب ذروة 11 شهرا بفضل التطورات السياسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات تصحيح ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى 11 شهرا ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل التطورات السياسية الإيجابية فى الولايات المتحدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وفقد المؤشر بالأمس نسبة 0.2% ، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي 405.76 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى 11 شهرا ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 4.5% ، مع صعود واسع لمعظم أسهم البنوك الأوروبية الكبرى.

فى الولايات المتحدة ،اقترب الحزب الديمقراطي كثيرا من السيطرة على مجلس الشيوخ ، بعد فوز المرشح "رافاييل وارنوك" بأحد المقعدين التي تجري عليهما انتخابات الإعادة فى ولاية جورجيا ،واقتراب المرشح الديمقراطي الأخر "جون أوسوف" من الفوز بالمقعد الثاني.

وبعد فوز ورانوك ،يضم الحزب الديمقراطي 49 عضوا فى مجلس الشيوخ ، بينما يشغل الحزب الجمهوري 50 مقعدا ، ومع اقتراب فوز أوسوف فى سباق الإعادة المتبقي ،فسيتم تقسيم مجلس الشيوخ بالتساوي بين قطبي السياسة الأمريكية.

الأمر الذي يمنح لنائبة الرئيس المنتخبة " كامالا هاريس" حق التصويت الفاصل فى المجلس ،وهو ما سوف يمنح السيطرة للديمقراطيين على مجلس الشيوخ ، بعد السيطرة الفعلية على مجلس النواب.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.7% ، مستأنفا مكاسبه قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ،فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.8% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.9% ،وفى لندن قفز مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 2.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.