شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى فى شهرين بدعم هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم السادس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى شهرين ، بدعم الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب قرابة 0.5% إلى 1,959.29$ الأعلى منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,950.41$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,941.36$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ تموز/يوليو 2020 ، فى ظل ضعف أداء الدولار الأمريكي ، بجانب تنامي الطلب على المعدن كملاذ آمن.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.3% ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى نحو 34 شهرا عند 89.22 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل انحسار مستويات طلب الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ،وإقبال المستثمرين على شراء الأصول ذات العائد المرتفع.

تعاذ تلك المعنويات إلى التطورات الإيجابية حول انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا الأمريكية ، مع اقتراب الحزب الديمقراطي من السيطرة على المجلس ،مع سيطرته بالفعل على مجلس النواب ، الأمر الذي من المتوقع أن يعطي الرئيس المنتخب الديمقراطي "جو بايدن" المزيد من الحرية لسن أولوياته التشريعية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.17 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,186.78 طن متري.