شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 06-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بملامسة هدفنا المنتظر عند 0.7800 واخترقه ليؤكد امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير والمتوسط، في طريقه لزيارة مستوى 0.7905 الذي يمثّل هدفنا التالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 0.7740.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد