شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت اندفاعاً صاعداً جديداً ليختبر مستوى 54.55 الآن، مما يدعم توقعاتنا بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 55.87 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 52.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.60 والمقاومة 55.87

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد