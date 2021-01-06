الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليحاول الابتعاد عن خط الاتجاه اللحظي الصاعد، ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو 1.3775 الذي يمثّل محطتنا التالية، بينما يمثل الثبات فوق 1.3550 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3550 والمقاومة 1.3720

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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