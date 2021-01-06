شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليحاول الابتعاد عن خط الاتجاه اللحظي الصاعد، ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو 1.3775 الذي يمثّل محطتنا التالية، بينما يمثل الثبات فوق 1.3550 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3550 والمقاومة 1.3720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد