شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع شركة تابعة لـ "الكثيري" يحصل على شهادة "SASO" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكثيري القابضة، اليوم الأربعاء، عن حصول مصنع شركة اليان للصناعة التابعة لها على شهادة ساسو SASO.

وقالت الكثيري، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن هذه الموافقة تعكس استعداد الشركة لأنظمة الجودة والإدارة لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للعملاء.

وبحسب البيان، سيكون لهذه الموافقة الأثر الإيجابي لزيادة فرص الشركة للحصول على التأهيل اللازم للمشاريع.

يُذكر أن ساسو SASO هي علامة تجارية مسجلة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، و هي جهة موثوقة عالمياً وممكّنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتتلخص رسالتها في التميّز في تطوير المواصفات والمطابقة وعلم القياس، وتعزيز سلامة المنتجات في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثيري حققت صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 4.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والمصاريف العمومية والإدارية التي تحملتها الشركة نتيجة للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الشركة بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 11.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.