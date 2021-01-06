شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار»: 50 مليون درهم زيادة في الأصول من «العنوان سكاي فيو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

توقعت شركة إعمار العقارية أن يكون الأثر المالي لصفقة بيع فندق «العنوان سكاي فيو»، على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة، زيادة في الأصول بحوالي 50 مليون درهم خلال الربع الذي تم فيه دفع قيمة الصفقة (الربع الرابع 2020).

واوضحت «إعمار العقارية» في بيان لسوق دبي المالي أنها قررت التصرف في هذا الأصل كونه يتماشى مع استراتيجية الأصول الخفيفة فيما يخص أصول الضيافة التي تملكها بالشركة.

وبينت أن أطراف الصفقة «اعمار العقارية»،«مجموعة إعمار للضيافة»، «العنوان سكاي فيو»، وشركة «افيرغرين للضيافة المحدودة»، فيما سيكون يوم 15 يناير/ كانون الثاني الجاري التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة إجمالي قيمة الصفقة البالغة 750 مليون درهم مقابل صافي أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2020 (تاريخ تنفيذ الصفقة) حوالي 1.4%.

وذكرت الشركة بأن نوع الصفقة التنازل عن كامل حصص الشركة التابعة ASV Group Limited (مالكة فندق سكاي فيو - 169 مفتاح- وعملياتها)، ابرمت اتفاقية إدارة فنادق مع إعمار (العنوان) وستواصل إعمار الاحتفاظ بملكية مطعم سكاي بريدج.