شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتذبذب فوق الدعم- تحليل - 6-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج حتى هذه اللحظة لنلاحظ تذبذبه بشكل مستمر فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 125.80 ليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نشير حاليا إلى أهمية تجاوز السعر للحاجز الأولي المستقر عند 126.70 ليفتح ذلك الباب أمامه لاستئناف الهجوم الصاعد ولنتوقع استهدافه بذلك لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 127.40 و 128.30 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.80 و 126.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم