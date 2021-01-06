شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتصدى لسلبية ستوكاستيك-تحليل - 6-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تعرض سعر الزوج مؤخرا لضغوط سلبية متكررة نتيجة لتسلل مؤشر ستوكاستيك بشكل سلبي واقترابه من مستوى 20, إلا أن الثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وبتذبذبه فوق الدعم الإضافي المستقر عند 139.30, فإن ذلك يدعونا للتمسك بتوقعنا الصاعد والذي قد يستهدف بدوره مستوى 140.70 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 142.00 تقريبا.

أما تسلل السعر دون الدعم الحالي والمذكور سابقا, فإن ذلك سيجبره على تشكيل ارتداد تصحيحي هابط ليتكبد بذلك خسائر لحظية بدأ من 137.95 قبل وصوله لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.30 و 141.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد