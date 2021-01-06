شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين لا يزال محصورا– تحليل - 6-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين حتى تداولات هذا الصباح نتيجة لانحصاره المتكرر ضمن النطاق الضيق والمتمثل بمستوى الدعم المستقر عند 1040.00 بينما يشكل مستوى 1115.00 الحاجز الرئيسي أمام محاولة استئناف الهجوم الصاعد.

لذلك, سنبقى على الحياد لحين تجاوز السعر لإحدى هذه المحاور ولنشير إلى أن نجاحه باختراق الحاجز سيمكنه من تسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 1190.00, بينما التسلل دون الدعم فإن ذلك سيجبره على تشكيل ارتداد تصحيحي هابط ولنتوقع انجذابه بذلك نحو 980.00 و 950.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1045.00 و 1140.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: نستمر بالحيادية