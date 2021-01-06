شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحقق الهدف الأول– تحليل -6-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بتداولات يوم أمس بالوصول نحو الهدف الإيجابي الأول والمستقر قرب 3.6400 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد. نذكر بأن الثبات المتكرر فوق محاور القناة الصاعدة تحديدا فوق الدعم الممتد نحو 3.5400, فإن ذلك سيزيد من فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه قريبا نحو 3.7150 ومن ثم لتمتد التداولات نحو الهدف الرئيسي المتمركز عند 3.7880.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5800 و 3.7000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد