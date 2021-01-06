شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يؤكد الكسر – تحليل - 06-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس بعد تأكيد كسر مستوى 0.8820، ليتجه نحو هدفنا السلبي المنتظر عند 0.8730، ونتوقع امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.8675 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 0.8820 ثم 0.8860 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8720 والمقاومة 0.8820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط