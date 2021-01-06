شكرا لقرائتكم خبر عن "يوباك" تنتهي من الإجراءات التنظيمية الخاصة بأسهم زيادة رأسمالها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية "يوباك" عن الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بأسهم زيادة رأسمال الشركة.

وأفادت يوباك، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الأربعاء، بأن ذلك من شأنه إتاحة التداول على أسهم زيادة رأس المال.

يُشار إلى أن يوباك أعلنت، في 20 ديسمبر الماضي، عن اكتمال عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمالها وإقفال الاكتتاب، حيث تم الاكتتاب في إجمالي أسهم الزيادة المصدرة بعدد 218 مليون سهم، وبقيمة إجمالية 28.34 مليون دينار.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بقيمة 73.22 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بأرباح بلغت 3.21 مليون دينار للفترة المماثلة من العام 2019.

كذلك حققت الشركة خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بلغت 3.65 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 7.44 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.