شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية السعودية: اعتماد دعوى جماعية ضد مسؤولين سابقين في "موبايلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي".

وذكرت الهيئة في بيان على الموقع الإلكتروني، أن اعتماد الدعوى جاء بعد أن وصل عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.

يشار إلى أنه تمت الموافقة رسميا في ديسمبر الماضي على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

وقالت الهيئة حينها، إنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني 2013 المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 16 يوليو 2013، واحتفظ به لحين تعليق سهم الشركة بنهاية جلسة التداول بتاريخ 29 أكتوبر 2014، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية.

وأضافت أن ذلك هو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إعلانها 3 نوفمبر 2014، عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث 2014، وإفصاحها عن خطئها بتوقيت الاعتراف بالإيرادات وقيامها بتعديل نتائجها المالية للفترات المالية السابقة.

وأوضحت أن التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية يكون خلال مدة 90 يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الدعوى، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وقالت الهيئة إنها بادرت إلى تسهيل إجراءات طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية من خلال رابط إلكتروني على موقعها، يُسهّل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان.