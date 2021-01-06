شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر لأنظمة المعلومات: خططنا التشغيلية في 2020 حافظت على حقوق المساهمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال زياد مرتجى، الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس"، إن الشركة تبنت استراتيجية متطورة في العمل عن بعد قبل جائحة كورونا بسنوات وهو ما جعلها مستعدة لهذا الظرف الاستثنائي ولم تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التشغيلية للشركة، لكن رغم ذلك تأثرت عمليات الشركة بما يتأثر به السوق السعودي.

وأضاف مرتجي في لقاء مع قناة "العربية"، أن خطط الشركة التشغيلية للميزانية في عام 2020 حافظت على حقوق المساهمين والعائد على الاستثمار والعملاء الاستراتيجيين، بحيث لا تتأثر أعمالهم.

وأشار إلى أن سياسة توزيع الأرباح مرتبطة باستراتيجية الشركة وطبيعة عملها في السوق وهوامش الربح التي تتمكن من تحقيقيها من خلال طبيعة هذه المشاريع وهي سياسة مرتبطة بالنتائج.

وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، أمس الثلاثاء، عن إقرار مجلس إدارة الشركة، سياسة توزيعات الأرباح للأعوام 2021م، 2022م و2023م، ومواعيد نشر نتائجها المالية.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية، أنه سوف يتم عرض سياسة توزيعات الأرباح، خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها.

وأشارت إلى أنها تستهدف بهذه السياسة الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس 45% من الأرباح الصافية سنوياً، على أن يتم التوزيع بشكل نصف سنوي.

وبينت أن سياسة توزيعات الأرباح ستكون قابلة للتغيير بناء على أية تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة أو أية التزامات لجهات تمويلية قد تنشأ على الشركة مستقبلاً. وذكرت الشركة أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ نهاية يوم عمل تداول الخميس 7 يناير 2021.

وأعلنت الشركة قرار مجلس إدارتها الموافقة على زيادة رأس مال الشركة 25% من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.