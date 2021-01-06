شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية تسمح بتجربة استشارات بتقنية "فينتك" المقدمة من شركة ثروة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت هيئة السوق المالية السعودية، عن مجلس إدراتها الصادر مؤخرا والخاص بالموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة ثروة لاختبار خدمة المستشار الآلي (Robo-Advisory).

وذكرت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن موافقتها جاءت بناءً على نظام السوق المالية، وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية التي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم ابتكار التقنية المالية (فينتك) في السوق المالية بالمملكة.

وبناءً على هذا التصريح، ستتمكن شركة ثروة من اختبار منتج المستشار الآلي الذي من خلاله يستطيع العملاء الحصول على خدمات استشارية من خلال منصة إلكترونية (أو تطبيق إلكتروني).

وتقدم الشركة خدمة إدارة الاستثمارات بطريقة آلية، والتي يمكن للعملاء من خلالها الاستثمار بشكل تلقائي عبر المنصة أو التطبيق، حيث يعطي العملاء مسؤولية الاستثمار للشركة نيابةً عنهم بشكل مستمر وتتصرف الشركة بتلك الأوراق المالية وفقاً لتقديرها، وذلك ضمن الشروط والمعايير والالتزامات المتفق عليها مع العملاء.

وتقدم تلك الخدمة عن طريق منصة إلكترونية (أو تطبيق) تملكها وتشرف عليها إدارة الشركة. ويأتي هذا التصريح باستخدام وتجربة هذه التقنية المالية الجديدة، تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة، لاستقبال طلبات تجربة ابتكارات التقنية المالية ذات العلاقة بأعمال الأوراق المالية التي تخضع لإشراف الهيئة.