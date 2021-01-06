شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 06-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر جديدة بنسبة بلغت -1.24% بما يعادل -0.79 نقطة ليستقر السهم على سعر 62.96 دولار، ليخسر السهم ستة جلسات من أصل سبعة، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 61.87، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 65.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه