شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يصل لمنطقة دعم محورية – تحليل – 06-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.07% بما يعادل 0.35 نقطة ليستقر على سعر 485.69 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 470.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 502.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد