شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يبدأ بالتعافي – تحليل – 06-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع استناده أيضاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.00% بما يعادل 31.88 نقطة ليستقر على سعر 3,218.51 دولار.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 3,340.60، طيلة ثبات الدعم 3,072.79.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد