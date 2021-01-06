شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يعيد اختبار مقاومة مهمة – تحليل – 06-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليعيد السهم اختبار مستوى المقاومة 37.23، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 27.90 إلى 43.01)، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.03% بما يعادل 0.38 نقطة ليستقر على سعر 37.19 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة اخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 37.23، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 35.46 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه