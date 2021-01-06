شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم لما دون 1,100$ للأونصة متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للأدنى له في قرابة ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاتينيوم بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ 18 من آب/أغسطس 2016 متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 17 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الأخير.

في تمام الساعة 06:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 1.37% لتتداول حالياً عند 1,098.51$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,113.58$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 89.46 مقارنة بالافتتاحية عند 89.48.

هذا وقد تابعنا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي كايسين من قبل ماركيت عن الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.3 مقابل ما قيمته 57.8 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى ما قيمته 58.1.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 60 ألف وظيفة مقابل 307 ألف وظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص اتساعاُ إلى ما قيمته 55.2 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 55.3 ومقابل اتساع عند 58.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، وأيضا قبل صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 كانون الأول/ديسمبر والذي تم من خلاله الأربعاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% على برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض قيود إغلاق شامل في بلاده حتى موعد أدنه 22 من شباط/فبراير القادم بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا هناك، ويأتي ذلك في أعقاب كشف بريطانيا الشهر الماضي عن ظهور سلاسة جديدة من الفيروس التاجي سريعة التفشي مقارنة بالسلالة الأصلية.

وفي نفس السياق، أعلنت ألمانيا أيضا مع مطلع هذا الأسبوع تمديد قيود الإغلاق حتى نهاية الشهر الجاري بالإضافة إلى فرض قيود أكثر صرامة في بعض المدن والمقاطعات الألمانية خلال هذا الشهر، وفي اليابان أفصحت الحكومة اليابانية عن نيتها لفرض حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال جائحة كورونا، حيث ستعلن غداً الخميس حالة الطوارئ لمكافحة تفشي الحالات المصابة بالفيروس التاجي في العاصمة طوكيو.

هذا وقد صرح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الاثنين الماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة العام الجديد أن حكومته تدرس إصدار إعلان جديد بعد مناشدة نهاية الأسبوع من حاكم طوكيو والمناطق المحيطة بها، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 84.47 مليون ولقي 1,848,704 شخص مصرعهم في 222 دولة.

وفي نفس السياق، أفاد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي في مطلع هذا الأسبوع بأن هناك سلالة جديدة من الفيروس التاجي سريعة وشديدة التفشي ظهرت في مدينة نيويورك، وذلك مع تأكيده على أن إطلاق اللقاح في بلاده التي قفزت بها الخالات اليومية المصابة بفيروس كورونا لقربة 300 ألف حالة يومياً بعد عطلة نهاية العام يزداد سرعته ويمكن أن يسير على الطريق الصحيح في غضون أسبوع.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.