شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقر خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمليون برميل يومياً لشهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السعودية خفضا طوعيا إضافيا لإنتاج النفط بمليون برميل يومياً في فبراير ومارس المقبلين، زيادة على حصتها من تخفيضات مجموعة أوبك+.

ووافقت دول المجموعة على زيادة إنتاج النفط بمقدار 75 ألف برميل يومياً في شهر فبراير المقبل، ومثلها في مارس بما يقلص تخفيضات الإنتاج بهذا المقدار، بحسب وكالة رويترز.

وقررت مجموعة أوبك+ أنها ستعقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لاتفاق إنتاج النفط في 3 فبراير، والاجتماع الموسع القادم للمجموعة في 4 مارس 2021.

وطلبت أوبك+ من الدول غير الملتزمة تقديم خطط التعويض بحلول 15 يناير. وسيسمح اتفاق أوبك+ لروسيا بزيادة إنتاجها بـ 65 ألف برميل يوميا، ولكازاخستان بـ10 آلاف برميل يوميا في فبراير ومثلها في مارس.

وسعت المجموعة، المكوّنة من أعضاء أوبك الثلاثة عشر بقيادة السعودية وحلفائهم العشرة بقيادة روسيا، التوصل إلى حل وسط بين من يفضلون إبقاء التخفيضات الحالية لمستويات الإنتاج بسبب حالة عدم اليقين في السوق التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، وأولئك الذين يفضلون إنتاج 500 ألف برميل إضافية يوميًا في السوق.

وكانت الجولة الأخيرة من الاجتماعات، بين 30 نوفمبر و3 ديسمبر الماضيين قد "مهدت الطريق لإعادة مليوني برميل يوميا على نحو تدريجي إلى السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استعداد الدول المشاركة لتعديل هذه المستويات تبعا لظروف السوق وتطورها"، وفق ما قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو الأحد.

وبعد إعلان السعودية عن خفض طوعي إضافي للإنتاج، قفزت أسعار النفط بأكثر من 5%، ووصل سعر خام برنت إلى 53.71 دولارا، محققا مكاسب بنسبة 5.13%، وزاد خام غرب تكساس أيضا بنسبة 5.29%، ليخترق مستوى 50 دولارا.