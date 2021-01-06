شكرا لقرائتكم خبر عن "daa العالمية" مشغّلاً لمطار البحر الأحمر بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عينت شركة البحر الأحمر للتطوير الشركة المطورة، شركة (daa العالمية) كمشغل لمطار مشروع البحر الأحمر الذي يعتبر أكثر مشاريع السياحة المتجددة بالعالم، والواقع على السواحل السعودية.

وستقوم بإدارة عمليات صالات المطار ومنطقة الطيران، وإدارة عمليات المطار خلال 3 مراحل منفصلة حيث تتضمن المرحلة الأولى التأكد من أن جميع تصاميم المطار تثري تجارب السياح بينما تشمل المرحلة الثانية التخطيط لإعداد نموذج تشغيلي متكامل وسلس للمطار عند افتتاحه، بحسب صحيفة البلاد.

أما المرحلة الأخيرة فسترتكز على إدارة وتشغيل هذه الخطة مع الحفاظ على أعلى المعايير التي تتعلق بتجربة السائح والاستدامة وإعطاء الأولوية للأمن والسلامة.

وسيتمكن 80% من سكان العالم من الوصول إلى مطار البحر الأحمر الدولي في أقل من 8 ساعات ومن المقرر أن يستوعب مليون مسافر سنويا عند اكتمال المشروع في 2030 بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 900 مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة.

وسيقتصر عدد الزوار على مليون زائر بناء على القدرة الاستيعابية البيئية للوجهة. وسيتم تشغيل شبكة النقل بالكامل في المنطقة بما في ذلك المطار بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في 2030 من 50 فندقا يوفر 8000 غرفة فندقية و 1300 عقار سكني موزع على 22 جزيرة و 6 مواقع داخلية كما ستضم الوجهة مرسى فاخرا ومرافق ترفيهية.

وفاز تحالف مكون من شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة، وشركة المباني العامة للمقاولات السعوديتين نهاية العام الماضي بعقد لتطوير البنية التحتية لمطار دولي في مشروع البحر الأحمر السياحي والذي تقوم بالإشراف على تنفيذه شركة البحر الأحمر للتطوير.

وتُعد قيمة العقد المالية، الأضخم من بين العقود التي منحتها شركة البحر الأحمر للتطوير حتى الآن.

وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير، قد أعلنت في يوليو 2019، عن توقيعها عقداً مشتركاً لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع مشروع البحر الأحمر. وفاز في العقد شركتان، إحداهما مقرها في المملكة العربية السعودية والأخرى مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي نوفمبر من العام الماضي منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)، عقد تصميم وتطوير شبكة مواصلات متكاملة ستربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية في وجهة مشروع البحر الأحمر.