شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 06-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسواق المزرعة (4006) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.04% بما يعادل -0.95 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره اعلى مستوى 31.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 37.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.15 ومستوى المقاومة 32.00.