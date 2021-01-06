شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يستند لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 06-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم تكوين (1201) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم بانخفاضه الأخير إلى مستوى الدعم 13.52، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.60% بما يعادل -0.22 نقطة، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.52، ليستهدف مستوى المقاومة 15.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.10 ومستوى المقاومة 14.36.