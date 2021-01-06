الاقتصاد

أرامكو السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 06-01-2020

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أرامكو السعودية (2222) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 35.10، ليستهدف مستوى الدعم 33.90.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.40 ومستوى المقاومة 35.65.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا