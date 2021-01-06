شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أرامكو السعودية (2222) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 35.10، ليستهدف مستوى الدعم 33.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.40 ومستوى المقاومة 35.65.