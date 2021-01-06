شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم المصافي (2030) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.62% بما يعادل -2.80 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 100.04، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 121.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 99.30 ومستوى المقاومة 111.00.