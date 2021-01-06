شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل صباحي – 06-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية (TCSI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 4,351.60، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، لحاول السهم في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.75% بما يعادل -32.11 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن ننتظر تأكيد ذلك باختراقه أولاً لمستوى المقاومة 4,351.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 4,576.53.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,124.00 ومستوى المقاومة 4,400.00.