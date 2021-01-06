شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتعليم يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد – تحليل صباحي – 06-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الوطنية للتعليم (4291) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بها، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.37% بما يعادل -0.70 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 47.45، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 54.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 48.65 ومستوى المقاومة 54.80.