شكرا لقرائتكم خبر عن مهارة يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 06-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مهارة (1831) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.27% بما يعادل -0.20 نقطة، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 77.20، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 72.70 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 72.70 ومستوى المقاومة 77.20.