شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الإعلام يستند لدعم محوري – تحليل صباحي – 06-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر قطاع الإعلام (TMDI) في آخر جلساته، بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها -0.60% بما يعادل -60.42 نقطة، ليستند المؤشر بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم المحوري 9,975.27، وذلك وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 9,975.27، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11,304.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,737.14 ومستوى المقاومة 10,500.00.