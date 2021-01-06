شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يعوض خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 06-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 6073 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما بسبب ملامسته للحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” ويقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة القوي عند 6200 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 5850 نقطة مرة اخرى.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,025 وبين مستوى المقاومة هو 6,126 نقطة