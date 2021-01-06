شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 06-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 10618 نقطة، ليلامس بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 10650 نقطة، والذي يعد الحد العلوي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد السفلي 10400 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,557 وبين مستوى المقاومة هو 10,728 نقطة