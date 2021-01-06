شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع بعد بيانات مبيعات السيارات الكهربائية في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات كشفت عن انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية في العام الماضي.



وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة "رويترز" بأن مبيعات السيارات الكهربائية في النرويج تجاوزت مبيعات المركبات العاملة بالوقود التقليدي، لكن "فولكس فاجن" تجاوزت "تسلا" من حيث حجم المبيعات.



وبلغت نسبة المركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات 54.3% في العام الماضي من إجمالي المركبات المباعة في النرويج مقارنة بنسبة 42.4% عام 2019.



يأتي ذلك في ظل سعي الحكومة النرويجية بأن تصبح الدولة عالة شكل كامل بالسيارات الكهربائية بحلول عام 2025 والتخلي عن البنزين والديزل.



وتجدر الإشارة إلى أن "تسلا" أعلنت أمس عن تسليم عدد سيارات يقترب من المستهدف عند 500 ألف سيارة في عام 2020.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 0.7% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 735.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 740.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 719.2 دولار.