شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق مرتفعاً بعد الكشف عن خطة للتوسع في الشحن الجوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل الكشف عن خطة تنوي بها الشركة الأمريكية التوسع في مجال الشحن الجوي.



وذكرت شركة التجارة الإلكترونية أنها قررت شراء 11 طائرة من طراز "بوينج 300-767" من شركتي "دلتا إيرلاينز" و"ويست جيت" للطيران.



وأضافت شركة "أمازون" بأن هذه الصفقة سوف تستهدف زيادة نشاط شحن البضائع جوا بالتزامن مع الأعباء التي تواجهها شركات الطيران العالمية وضعف حركة السفر بسبب القيود المرتبطة بأزمة فيروس "كورونا".



وأكدت "أمازون" أيضا انها سوف تشتري أربع طائرات من شركة "ويست جيت" لتحويلها إلى طائرات خاصة بشحن البضائع، بالإضافة إلى شراء 7 طائرات من "دلتا إيرلاينز"، وسوف تبدأ الشحن بهذه الوحدات الـ11 من عام 2022 ليصل إجمالي أسطول "أمازون" الجوي من الطائرات إلى 85 وحدة ما بين مستأجرة إلى مشتراة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 1% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 3218.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 3223.3 دولار وأقل سعر عند 3165 دولارا.