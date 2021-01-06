شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وسط ترقب لنتائج انتخابات "جورجيا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل ترقب الأسواق لنتائج انتخابات ولاية جورجيا فضلا عن متابعة تطورات أزمة "كورونا".



وتلقت الأسهم الأمريكية دعما من قطاع الطاقة نتيجة انتعاش أسعار النفط بشكل ملحوظ خاصة بعد إعلان السعودية أنها ستطبق خفض إنتاج طوعي إضافي بمقدار مليون برميل يوميا في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار.



هذا، وتشير التوقعات إلى أن إعادة الانتخابات على مقعدي ولاية "جورجيا" الأمريكية بالكونجرس التي جرت اليوم سوف يذهب مقعديها لعضوين من الحزب الديمقراطي.



وفي سوق النفط، قفزت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 4.9% وأغلقت جلسة نيويورك عند 49.93 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 50.1 دولار وأقل سعر عند 47.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 4.9% وأغلقت جلسة لندن عند 53.60 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 53.7 دولار وأقل سعر عند 50.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 167 نقطة) إلى 30391 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30504 نقاط وأقل مستوى عند 30141 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 12818 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12828 نقطة وأقل مستوى عند 12665 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 3727 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3737 نقطة وأقل مستوى عند 3695 نقطة.