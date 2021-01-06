شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق قرب أعلى مستوى لها في 6 سنوات ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى المخاوف بشأن توقف صادرات دول أمريكا الجنوبية من الحبوب الأمر الذي دفع الأسعار قرب أعلى مستوى في ستة أعوام ونصف العام.



وذكرت وكالة "رويترز" أن الأرجنتين سوف تعلق مبيعاتها من الذرة المعدة للتصدير حتى الثامن والعشرين من فبراير/شباط القادم حيث أن الحكومة تسعى لضمان وجود ا يكفي من محاصيل الذرة للاستهلاك المحلي.



كما أن عقود الذرة تتلقى دعما من المخاوف المتعلقة بجفاف الطقس في الأرجنين رغم أن بعض المناطق في الدولة اللاتينية شهدت تساقطا في الأمطار خلال الفترة الأخيرة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 89.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 2% إلى 4.91 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 4.96 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 4.82 دولار.