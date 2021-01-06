شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع ملحوظ بفعل انحسار ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار المتابعة في الأسواق لأحدث التطورات على صعيد جائحة "كورونا".



مع ارتفاع عدد الإصابات أعلى 85 مليون حالة عالمياً، لجأت بعض الدول لإعادة فرض قيود إغلاق شامل، ومن بينها المملكة المتحدة التي فرضت قيود الإغلاق حتى منتصف فبراير/شباط القادم لاحتواء تفشي السلالة الجديدة من الفيروس.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 89.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 1% أو ما يعادل 27.6 سنت وأغلق المعدن النفيس عند 27.640 دولار للأوقية بعد تسجيل مكاسب في الجلسة الماضي بنسبة 3.6%، وبلغ المعدن أعلى سعر في جلسة الثلاثاء عند 27.850 دولار في حين سجل أقل سعر عند 27.150 دولار.