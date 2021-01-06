شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع رغم فرض إغلاق شامل في البلاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من المخاوف المرتبطة بإعلان إغلاق شامل في المملكة المتحدة لأكثر من شهر.



وأعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بالأمس فرض قيود إغلاق شامل في البلاد حتى شهر فبراير/شباط بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.



كانت بريطانيا قد كشفت الشهر الماضي عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة التفشي مقارنة بالسلالة الأصلية للمرض الأمر الذي أدى إلى انتشار الفيروس بشكل كبير.



واستعابت الأسواق ما أعلن في ديسمبر/كانون الأول عن صفقة تجارية تاريخية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد سنوات من الجولات الماراثونية من المفاوضات دون جدوى.



وحالت هذه الصفقة دون خروج غير مرن للندن من التكتل الأوروبي الموحد وأبقت على علاقات اقتصادية وجمركية مرنة في المستقبل بين الطرفين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3631، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3643 وأقل سعر عند 1.3554.