شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً ويواصل مكاسبه وسط انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة أبرز التطورات على صعيد "كورونا".



وتلقى المعدن النفيس دعما من المخاوف المرتبطة بزيادة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم والسلالة الجديدة سريعة التفشي والتي أجبرت الحكومة البريطانية أمس على إعلان فرض قيود إغلاق شامل في البلاد حتى شهر فبراير/شباط بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.



هذا، وتشير التوقعات إلى أن إعادة الانتخابات على مقعدي ولاية "جورجيا" الأمريكية بالكونجرس التي جرت اليوم سوف يذهب مقعديها لعضوين من الحزب الديمقراطي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 89.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط عند التسوية بنسبة 0.4% أو بما يوازي 7.8 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1954.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1957 دولارا وأقل سعر عند 1938.4 دولار.