شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد خسائره وسط إقبال على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وزاد خسائره في ظل إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة وأسواق الأسهم.



يأتي ذلك على الرغم من تصاعد المخاوف في الأسواق العالمية بشأن الإصابات بفيروس كورونا وتفشي المرض على مستوى العالم إلى ان تجاوز عدد الإصابات 85 مليونا.



ويجري اليوم إعادة الانتخابات على مقعدي ولاية "جورجيا" الأمريكية بالكونجرس وسط توقعات بأن يذهب المقعدين لعضوين من الحزب الديمقراطي.



وذكرت وسائل إعلامية بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لا يريد الاستسلام لنتائج الانتخابات الرئاسية وطلب من نائبه "مايك بنس" مساعدته في هذا الأمر خاصة بإعادة فرز الأصوات في ولايات بعينها.



هذا، وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بالأمس فرض قيود إغلاق شامل في البلاد حتى شهر فبراير/شباط بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 89.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.4 نقطة.