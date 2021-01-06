شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه والخام الأمريكي قرب 50 دولارا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعززت مكاسبها في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية ليقترب "نايمكس" من حاجز خمسين دولارا للبرميل.



وتتواصل جهود الدول حول العالم في مكافحة فيروس كورونا خاصة مع ظهور سلالة جديدة وعودة دول من بينها بريطانيا للإغلاق الشامل بسبب تفشي الفيروس.



ويستمر الحوار داخل أروقة "أوبك" وحلفائها للتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج وسط توقعات بالإبقاء على المستويات الحالية دون تغيير.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة في حين ستصدر البيانات الرسمية غدا من قبل إدارة معلومات الطاقة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 89.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، قفزت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.7% إلى 49.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 50.1 دولار وأقل سعر عند 47.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 4.7% إلى 53.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 53.7 دولار وأقل سعر عند 50.7 دولار.